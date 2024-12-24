Altın fiyatları 24 Aralık Salı! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Fed'in gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,59 seviyesine çıkarken, dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 108,1 ile geçen hafta ulaştığı 2 yıllık zirvesine yakın seyrediyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.