Altın fiyatları 24 Aralık Salı! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 2 bin 970 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 940, cumhuriyet altını 19 bin 670 liradan satılıyor.

Tatil öncesinde altının ons fiyatı, şu sıralar önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 621 dolardan işlem görüyor.



Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.







