Konak’ta başkan Mutlu personel mutsuz

İZMİR'İN CHP'li belediyelerinde maaş krizi devam ediyor. Konak Belediyesi de maaş ödemelerinde sıkıntı yaşıyor. KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Konak Belediyesi'nde geç yatırılan sosyal denge tazminatları, görevlendirmeler ve yıl sonu performans ücretleri ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada çoğu mühendis, teknik kadroda bulunan 12 memurun Mali Hizmetler Müdürlüğünde veznede görev yapmaya zorlandığı, Aralık ayı TİS ödemelerinin henüz ödenmediği ve 2024 yılı performans ödemelerinin henüz gündeme alınmadığı ifade edildi. Şube Başkanı Nihat Filiz tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Konak Belediyesinde maalesef sorunlar bitmiyor. Sayın belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu belediyede yaşanan sorunlara dair görüşme talebimize geri dönüş yapmıyor.