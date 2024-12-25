Akıllı Şehir Projesi’nde ilk adım atıldı

AYDIN İncirliova Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında Akıllı Şehir Stratejisi ile İncirliova'da Yeşil ve Dijital Dönüşüm Projesi için ilk adım atıldı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde gerçekleşecek proje için belediye ve GEKA arasında protokol imzalandı. Protokole ilişkin açıklama yapan Kaya, "Hedefimiz geleceğin modern İncirliova'sını oluşturmak. Proje kapsamında nihai strateji belgesinin hazırlanması ile dünyanın önde gelen şehirlerinde kullanılan teknoloji ve uygulamaların ilçemizde kullanılabileceği alanları belirleyeceğiz" dedi.

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte vatandaşlar kamu hizmetleri başta olmak üzere kente ilişkin birçok bilgiye de dijital ortamdan ulaşabilecek. İlçenin kültürel birikiminin yer alacağı mobil uygulamalar ile kente özel bir veri sistemi oluşturulacak. Kurulacak yeşil dönüşüm ağı ile ilçenin doğal kaynakları ve atıkları, enerji üretimi, tarım ve sanayi gibi alanlarda değerlendirilecek.