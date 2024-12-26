Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona eriyor

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının kademeli olarak sonlandırılacağını açıkladı. Uygulamanın Türkiye ekonomisinde istikrarı sağlama sürecinde önemli bir rol oynadığı ancak mevcut koşullar doğrultusunda hedeflerine ulaştığı ifade edilen açıklamada, "2025 yılı itibarıyla ekonomik dengelerin güçlenmesi ve finansal istikrarın sağlanması doğrultusunda KKM uygulaması, kademeli şekilde sonlandırılacaktır" denildi. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulunun gelecek yıl 8 toplantı yapacağını, 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacağını duyurdu.