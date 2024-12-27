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Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Aralık Cuma canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Aralık Cuma canlı altın fiyatları...

Son dakika haberleri... Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? Altını yatırım aracı olarak tercih edenler fiyatları yakından takip ediyor. İşte 27 Aralık Perşembe güncel, canlı altın fiyatları...

AA

Giriş Tarihi:

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Aralık Cuma canlı altın fiyatları...

Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 978 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 987 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 950, cumhuriyet altını 19 bin 710 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 635 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık seyir izleniyor.

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Aralık Cuma canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları, Fed'in 2025 için iki faiz indirimi öngördüğünü açıklamasına ve yüksek faiz oranlarının altını faiz getirisi olan varlıklara kıyasla daha az cazip hale getirmesine rağmen güvenli liman, varlıklara talebin artmasıyla yükseliş gösterdi.

Öte yandan, Fed'in gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yukarı yönlü seyrini koruyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,64 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yüzde 4,58 seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi ise geçen hafta ulaştığı iki yılın zirvesine yakın seyrederek, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 108,1 seviyesinde bulunuyor.


Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Aralık Cuma canlı altın fiyatları...

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 660 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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