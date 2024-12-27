Çift maaş devri tarihe karışıyor

KAMU kurumlarında bir devrin daha sonuna gelindi. Yeni yılda tek maaş dönemi başlıyor. Artık birden fazla görevi olan kamu çalışanlarına yalnızca tek bir maaş ödenecek. Huzur hakkı, ikramiye ve benzeri ek ödemeler de kaldırılacak. Kamu görevlilerinin birden fazla maaş almasına sınırlama getiren yeni düzenleme, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giriyor. Düzenlemeye göre, kamu çalışanları sadece bir görevden maaş alabilecek ve maaş tutarlarına üst sınır uygulanacak. Kurum içi ya da dışı görev fark etmeksizin, çalışanlar birden fazla görevde bulunsalar dahi sadece bir görevleri için ödeme alabilecek.