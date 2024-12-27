Elektrik ve gazda yeni tarife başlıyor

Enerji faturalarına pandemi ile başlayan hazine desteği yeni bir tarife sistemi ile değişecek. H��kümet elektrik ve doğalgaz faturalarının yaklaşık yüzde 60'ını karşılarken şimdi kullanıma göre bir sistemi devreye alacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar desteklerin 2025'de de devam edeceğini belirterek "Destek gruplarını tüketime göre ayıracağız. Son yapılan düzenlemeyle 5 bin kilovat saat yıllık tüketimi aşan tüketicilere maliyet esaslı bir modele geçirmeyi hedefliyoruz elektrik tarafı için bunu söyleyeyim. Doğal gazda da il bazlı, kademelendirme söz konusu olacak. 417 kilovat saate kadar tüketimde yüzde 60 destek devam edecek. Bu tüketimi aşanlar destekten yararlanmayacak ve maliyetini ödeyecek. Toplam abonelerin yüzde 3'nü etkileyecek. Yüzde 97'si yine destekten yararlanacak" dedi.

Enerji Bakanı Bayraktar, yazarımız Faruk Erdem'e faturalarda yeni dönemin detaylarını anlattı.

431 MİLYAR TL DEVLETTEN

Tarifelerdeki desteklerin dışında 4.1 milyon hanenin enerji faturalarının tamamının karşılandığını belirten Bakan Bayraktar "Kişi başı gelir kriterine göre dar gelirli vatandaşlara 75 kilovatsaate kadar elektrik bedava veriliyor. Vatandaşlara 2024'te elektrikte 175 milyar TL; doğal gazda 256 milyar TL olmak üzere toplamda 431 milyar liralık destek yapıldı" dedi.

EMEKLİNİN FATURA YÜKÜ AZALDI

ENERJİ faturalarının ücretler üzerindeki yükünü paylaşan Bakan Bayraktar "Mevcut asgari ücret içerisindeki enerjinin payına baktık, 2002'de asgari ücretli asgari ücretin yüzde 20'sini elektrik faturasını ödüyor. O zaman birçok yerde doğal gaz yok, ama olan yerlerde de yüzde 25'iyle doğal gaz faturasını ödüyormuş. Yani yüzde 45 alır almaz 2 tane faturaya gidiyormuş. 2023 bu oranlar elektrikte 2,4'e, gazda da 5,6'ya, yani toplam yüzde 8'e düştü" dedi. Bakan Bayraktar, emeklilerin de 2002 yılında aylıklarının yüzde 35'iyle enerji faturası öderken 2024'de en düşük emekli maaşı 12.500 TL baz alındığında yüzde 11'e düştüğünü söyledi.

DEPOLARIMIZ DOLU

KIŞ aylarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı belirten Bakan Bayraktar, "Depolarımız yüzde doksanların üzerinde dolu şu anda. Yani kışın inşallah herhangi bir sıkıntı ön görmüyoruz. Yani İran her zamanki bilinmezliğini koruyor. Şu anda kontratın hem sadece yarısını alabiliyoruz. Kontrattaki teslimatın yarısı geliyor ama buna rağmen hani hem LNG altyapımızda hem depolarımızda bu kış için bir risk görmüyoruz" dedi.

FIRSATÇIYA TEPKİ

ENERJİ fiyatlarının birçok üründe yüzde 2-3 maliyet olmasına rağmen daha yüksek oranda artış yapıldığını belirten Bayraktar, "Enerji fiyatına yüzde 10 fiyat artışı yapsan içtiğin kahve de yüzde 10 artıyor. Arkadaş, bunun içerisinde elektrik yüzde 3 ya, yüzde 2 neyse yani, neyse ne, onu yap. Yok. Dolayısıyla bu fiyatlama davranışıyla alakalı ciddi bir problem var. Marketler öyle, her yer öyle" dedi.

SURİYE'YE GİDİYORUZ

BAKAN Alparslan Bayraktar yakında bir heyetin Suriye'ye gideceğini, kendisinin de bu heyete başkanlık edebileceğini söyledi. Bölgedeki enerji alt yapısıyla ilgilendiklerini belirten Bayraktar, "Biz Suriye'ye, halihazırda kuzeye elektrik tedariki yapıyoruz. Kuzeye akaryakıt, LPG yani tüp gaz dediğimiz LNG'yi o bölgelere, özellikle İdlib'den başlayarak Afrin, bizim Barış Pınarı, Zeytin Dalı hareket bölgemizdeki bölgelerin tamamında aslında şu anda bizim enerji faaliyetlerimiz var. Diğer bölgelerde de neler yapabiliriz hazırlıklarımız var. Petrol doğalgaz ve elektrik ile ilgili çalışmalar yapacağız" dedi.

AKKUYU DEVREYE GİRECEK

AKKUYU nükleer santralinin de devreye gireceğini belirten Bakan Bayraktar, "Nükleer konusu, bizim yetmiş yıllık hayalimiz Türkiye'nin nükleerden ilk elektriği üretmesi. İnşallah bu bize nasip olur. Akkuyu ilk reaktörden elektrik üretmeye başladığında 1200 megavatla Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 2 buçuğunu karşılayacak. Dört reaktör devreye girdiğinde de Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'unu biz nükleerden karşılamış olacağız. Biz yılda 7-7 buçuk milyar metreküp doğal gazı artık ithal etmemiş olacağız. Bu da bugünkü paralarla neredeyse 3 milyar dolar demek" dedi.