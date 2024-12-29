Yurt dışı çıkış harç tutarı 710 lira oldu

YENİ yıldan itibaren yurt dışına çıkacakların ödeyeceği harç tutarı yeniden değerleme oranı uygulanarak 710 lira olarak belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) "Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, yurt dışına çıkış harcının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre, 1Ocak 2025'ten itibaren yurt dışına yapılacak çıkışlar için ödenecek harç tutarı yeniden değerleme oranı uygulanarak 710 lira olarak tespit edildi. Tebliğe göre, 31 Aralık 2024'e kadar 500 lira olarak yapılan harç ödemeleri 10 Ocak 2025'in sonuna kadar yapılacak yurt dışına çıkışlarda geçerli olacak. Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.