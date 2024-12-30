Ege’de yılbaşı yoğunluğu

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı gecesini turistik bölgelerde kutlamak isteyenler, rezervasyonlarda yoğunluk oluşturdu. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, "Yılbaşı gecesi Çeşme'nin doluluğu yüzde 95'in altına düşmez" dedi. Muğla'nın Bodrum ilçesindeyse oteller yılbaşı programı hazırlıklarını tamamladı. Bodrum Belediyesi tarafından 2024 yılı kutlamaları kapsamında Belediye Meydanı'nda 30-31 Aralık'ta ünlü isimler sahneye çıkacak. Soğuk meze, ara sıcak, sıcak ve limitli içecekten oluşan otel menüsü, yılbaşı eğlencesi ve konaklama için kişi başı fiyatlar 3 ile 4 bin liradan başlıyor.

UYGUN TATİL İMKANI

Çeşme'nin yılbaşına hazır olduğunu dile getiren ÇEŞ- TOB Başkanı Orhan Belge, "Bütün hazırlıklar bitti. Doluluk oranımız cuma yüzde 75'ti, cumartesiden itibaren yüzde 95'lere ulaştı. Bu sene belediye Çeşme'yi çok güzel süsledi, çok güzel ışıklandırmalar yaptı. Neredeyse yurt dışı sokaklarındaki süslemeleri geçti. Belediye, kaymakamlık, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere herkes hummalı bir çalışma içinde. Çeşme'de her keseye uygun tatil imkanı var. Çeşme'de yaratılan pahalılık algısı artık yok. 7 bin TL'den 35 bin TL'ye kadar çift kişilik oda fiyatları mevcut. Sanatçısına, programına göre değişiyor. Bu da yılbaşı akşamı için bir çeşitlilik sunuyor" ifadelerini kullandı.

KONAKLAMA TARİFESİ

EGE'DE bir gece iki gün konaklamalı otellerin tarifesi kişi başı 4.000 TL ile 10.000 TL arasında değişiyor. Sadece yılbaşı programına katılanların ise 3.000 TL ile 8.000 TL arasında bir ücret ödemesi gerekiyor.

POTANSİYEL ARTIŞ

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı (BODER) Ömer Faruk Dengiz, "Londra ve Dublin'den kış boyunca direkt uçuşların olması, Bodrum'u yabancı turistler için erişilebilir bir destinasyon haline getiriyor. Yılbaşı döneminde özellikle yeni İstanbul Havalimanı'ndan aktarmalı Bodrum'a gelecek olan Avrupa'nın büyük şehirlerinden gelen misafirler, Bodrum'un eşsiz atmosferinde yeni yıla merhaba demek için tercihlerini burada kullanıyor. Gelecekte daha fazla uluslararası uçuşla birlikte, Bodrum'un turizm potansiyelinin daha da artacağını umut ediyoruz. Otellerde şimdiden yüzde 40'ın üzerinde rezervasyon doluluğu var. Yılbaşında Bodrum'da buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

REZERVASYONLAR HIZLA DOLUYOR

YENİ yıl yaklaşırken, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak ve doğayla iç içe huzurlu bir başlangıç yapmak isteyenlerin gözde adresi Kazdağları oldu. Edremit ilçesi sınırlarında yer alan ve "oksijen deposu" olarak bilinen bölge, özellikle yürüyüş rotaları, şelaleleri ve karla kaplı zirveleriyle dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, tertemiz havası ve sessizliğiyle Kazdağları'nda adeta yenilendiklerini ifade ediyor. Kazdağlar'ında, yeni yıl tatiline özel paketler hazırlarken, yoğun talep nedeniyle rezervasyonlar hızla doluyor. Beyaz travertenleri, Hierapolis Antik Kenti ve Kleopatra Havuzu ile ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan Pamukkale Ören Yeri ise 2024 yılında da yurt içinden ve dünyanın farklı coğrafyalarından ziyaretçi çekti. Bölgeyi 1 Ocak-21 Aralık'ta 2 milyon 416 bin 753 ziyaretçi gezdi. Yeni yılda yerli ve yabancı turist sayısını artırmayı hedefleyen Pamukkale'de konaklama tesisleri 2024'e yüzde 100'e yakın dolulukla veda edecek. Yılın son günündeki bu doluluk, turizmcilerin yeni yılda daha fazla turist çekme umudunu artırdı.