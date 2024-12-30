İzmir’in yüzde 30’u asgari ücretin altında kazanıyor

ASGARİ ücretle ilgili tartışmalar sürerken TÜİK dikkat çeken bir rapor yayımladı. Rapora göre İzmir'deki 10 hanenin 3'üne geçtiğimiz yıl asgari ücretin de altında gelir girişi oldu. Yine rapora İzmir'in en zengin yüzde 10'luk kesiminin gelirden aldığı pay daha da arttı. Rapora göre Türkiye'de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri 374 bin 899 TL oldu. İzmir'deki hanelerin yüzde 30'unun aylık geliri asgari ücretin altında kaldı. İzmir'deki haneleri yüzde 90'ını gelirin 68,1'lik kısmını paylaşırken, en zengin yüzde 10'luk hanenin gelirdeki payı yüzde 31,9 oldu.