Caretta caretta beslemenin cezası 43 bin lira

MUĞLA'NIN dünyaca ünlü Köyceğiz Gölü ile Dalyan kanallarında yaptırılan tekne turlarına katılan yerli ve yabancı turistlerin caretta carettaları beslemesi halinde, kaptana 43 bin 179 lira ceza kesileceği duyuruldu. Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Köyceğiz Gölü ve Dalyan kanallarında çalışacak deniz araçları için kurallar ve cezalar güncellendi. Dalyan'daki deniz kaplumbağalarının tatilciler tarafından beslenmesi halinde, tatilcileri gezdiren teknenin kaptanına 43 bin 179 lira ceza kesilecek.