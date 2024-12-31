Rekor ikramiye ile rekor satış

Bir otomobil firmasının Türkiye distribütörü Ahmet Yüce, çalışanlarına verdiği ikramiye ile medyada yer edinmişti. 2022'de 25 maaş, 2023'te ise 29 maaş ikramiye veren Yüce, "Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim" ifadelerini de kullanmıştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce'nin gösterdiği ihtimam karşılıksız kalmadı. Şirket çalışanlarının satışları 2024 rekorunu getirdi.

Yüce Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü yapmış olduğu Skoda markası Türkiye'de satış rekoru kırdı. Skoda Türkiye 2024'te 40 binden fazla araç sattı. Markanın en çok tercih edilen modeli Octavia olurken, Super B modeli ise lükste yeni trend haline geldi.

2024'TE YÜZDE 3,8 BÜYÜME

Son yıllarda büyük bir ivme yakalayarak büyümeye devam eden Yüce Otomotiv, 2024 yılını da yüzde 3.8 büyüyerek kapattı. Yaşanan başarılara ilişkin her fırsatta çalışanlarını öven Yüce, ikramiye haberlerinin gündem olmasının ardından "Çalışanlarımız bizim her şeyimiz, ailemiz. Başarımızın altında çalışanlarımızın emekleri var. Bu yıl işlerimiz yolunda gitti ve böyle bir karar aldık" ifadelerini kullanmıştı.