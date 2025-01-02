Altın, ikinci parlak yılına hazırlanıyor

YIL içinde 2 bin 800 doları aşarak tüm zamanların rekorunu gören altın, 2024'ü yüzde 27 artışla kapattı. Analistler, enflasyondaki eğilim, faiz oranlarının seyri ve jeopolitik riskler ile Trump politikalarının ABD ekonomisinde yaratacağı etkilerden kaynaklı senaryolara dayalı farklı tahminlerde bulunsa da, ağırlıklı beklenti sarı metalin 2025 yılı sona ermeden 3 bin doları göreceği yönünde. Ons başına 3 bin 100 dolar beklentileri de dile getiriliyor.

Emtia uzmanları, altın fiyatındaki yükselişin yeni yılda da devam etmesini bekliyor. JP Morgan analistleri fiyatların ons başına 3 bin ABD dolarına ulaşma potansiyeli olduğunu öngörüyor. Altının 2024'teki güçlü performansı sayesinde, önemli fiyat düşüşleri, kar elde eden veya büyük ralliyi kaçıran yatırım avcılarını ve uzun vadeli yatırımcıları cezbedebilir. Bu faktörler piyasayı istikrara kavuşturup gelecekteki daha fazla kazancın yolunu açabilir. Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş ise yatırımcılara 20 Ocak'ı beklemeleri gerektiğini, bu tarihte altının yükseleceğini dile getirdi.