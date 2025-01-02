Biletleri satan bayi sahipleri konuştu: Kazananları tanımak isteriz

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye, '1052448' numaralı çeyrek bilete isabet etti. 600 milyon liralık büyük ikramiye Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Bursa'nın Osmangazi ilçesi ve İzmir'in Bergama ilçesindeki bayilerden satılan biletlere çıktı. Çeyrek biletlerin sahipleri, dağıtım garantisi uygulaması kapsamında ikramiyenin eşit olarak 3'e bölünmesiyle 200'er milyon lira kazandı.

3 AY ÖNCE BAŞLADI

İzmir'de, Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği üç biletten birini satan gezici bayi Serkan Biberci (48), çekiliş için kendine ayırdığı bilete ikramiye çıkmadığını, ancak büyük ikramiyeyi kazanan bileti satmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bergama ilçesinde emekli olduktan sonra Milli Piyango'nun gezici bayiliğini yapmaya başlayan Biberci, büyük ikramiye kazanan üç çeyrek biletten birini satmanın sevincini yaşıyor. Biberci çok kısa süredir bilet sattığını vurgulayarak, "3 ay önce gezici bayi olarak işe başladım. Bu sürede ve Bergama'ya çıkması güzel ve sevindirici. Bileti sattığım tahliliyi tebrik ederiz. 3 ay önce başladığım satışta bir kişiye ikramiye kazandırmak mükemmel bir duygu. Bileti alan kişinin hemen kendisini deşifre edeceğini düşünmüyorum. Biz buradayız, talihli bizi de görür inşallah" diye konuştu.

'ALGI ORTADAN KALKTI'

Antalya'da da talihli merak konusu oldu. Dağıtım garantisi nedeniyle talihlilere 200'er milyon lira kazandıran 3 biletten birini satan 26 yıllık bayi Ali Çobanoğlu, "Talihli kendisini göstermek istemeyebilir ama en azından gelip bizimle tanışmasını ve kazandığı biletle bir fotoğraf çektirmek isterim. Talihli gelip 'bu bileti buradan aldım' dese yeterli" dedi. Haberi gece saatlerinde aldığını söyleyen Ali Çobanoğlu, "Bu haberi duyunca kendi adıma ve şehrimiz adına çok sevindim. Uzun zamandır Antalya'ya büyük ikramiyeye çıkmıyordu. Antalya'ya biletin çıkmasıyla 'çıkmıyor' algısını da ortadan kaldırmış olduk. İhtiyaç sahibi veya istihdam sağlayacak birisine çıktıysa mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.