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İzmir'de hareketli saatler: Gece yarısı silahla dehşet saçtılar

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli silahla ateş açtılar. Saldırı sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

HABER MERKEZİ

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Olay, gece saatlerinde İzmir'de Ege Mahallesi 1517 Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, burada bulunan M.C.S. (22), S.E.O. (18), D.E. (20) ve 15 yaşındaki kız çocuğu N.B.'ye tabancayla ateş açtı. Saldırıda 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

Şüpheliler, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralılar, yakınları tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan M.C.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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