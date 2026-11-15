Haberler İzmir İzmir'de vatandaşa nefes aldıracak müjdeler: Ulaşım ve suya... İzmir'de vatandaşa nefes aldıracak müjdeler: Ulaşım ve suya... İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerinin bütçesine nefes aldıracak iki önemli kararı arka arkaya gündemine aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçen yeni düzenlemeyle toplu ulaşımda indirimli kartların kapsamı genişletilirken, İZSU Genel Kurulu’na sunulan teklifle de 2027 yılı su tarifelerinde yüzde 63’e varan indirimlerin önü açıldı. SUDE NUR İŞBİLİR









İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısının ikinci birleşiminde oy birliğiyle kabul edilen kararla İzmirim Kart Yönetmeliği güncellendi. 15 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan ücretli öğretmenler, özel öğretim kurslarında çalışan öğretmenler ile üniversitelerde fiilen görev yapan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri artık "Öğretmen İzmirim Kart" ayrıcalığından faydalanabilecek. Bununla birlikte örgün yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören 26 yaşından gün almış öğrencilere de "26 Yaş Üstü Öğrenci İzmirim Kartı" ile genç tarifesinden yararlanma hakkı tanındı. Yeni tarifeye göre 35 TL olan tam biniş ücretine karşılık öğrenciler 17,50 TL, öğretmenler ise 23,50 TL ödeyecek.

YÜZDE 63'E VARAN İNDİRİM

İzmirlilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve su tasarrufunu teşvik etmeyi amaçlayan İZSU Genel Müdürlüğü ise 2027 yılı su ve atık su tarifelerinde hem konut hem de iş yeri abonelerini rahatlatacak yeni bir düzenlemeyi Genel Kurul'a sundu. Komisyondan geçmesi beklenen teklifle konutlarda indirimli ilk kademe sınırı 6 metreküpten 10 metreküpe çıkarılırken, 25 TL olan birim fiyat 22 TL'ye düşürülüyor. 0-10 metreküplük tüketim bölümünde yaklaşık yüzde 63 oranında indirim sağlayacak bu düzenlemeden 1 milyon 264 bin 925 konut abonesinin yararlanması öngörülüyor. Teklifte orta düzeyde su tüketen aboneler ve iş yerleri de unutulmadı. Konutlarda 11-20 metreküp tüketim kademesindeki 99,83 liralık birim fiyat yaklaşık yüzde 30 indirimle 70 liraya, 21-40 metreküp arası tüketim ise 145 liradan 140 liraya çekiliyor. İş yeri abonelerinde ise ilk 10 metreküp birim bedeli 50 liradan 44 liraya düşürülürken, 11-20 metreküp aralığında 199,65 lira olan birim fiyat yüzde 30 indirimle 140 liraya, 21-40 metreküp aralığı ise 290 liradan 280 liraya indiriliyor.