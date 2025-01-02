Çeşme’de doluluk oranı yüzde 95’i buldu

İZMİR'İN gözde tatil merkezi Çeşme'deki oteller yılbaşında yüzde 95 doluluk oranına ulaştı. Restoranlardaki doluluk sebebiyle bazı vatandaşlar yılbaşını sokaklarda eğlenerek geçirdi. Yeni yılın gelmesiyle beraber yüzbinlerce kişi, soluğu yine İzmir Çeşme'de aldı. Bölgede hem polis hem de jandarma, ek tedbirlerle tatilcilerin rahat ve huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için önlemler aldı. Türkiye'nin farklı illerinden Çeşme'ye gelen vatandaşlar ise yeni yılı kutladıktan sonra evlerine geri dönmeye başladı. Alaçatı gişelerinde yer yer yoğunluğun oluştuğu da gözlemlendi.