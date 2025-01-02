Memur ve emeklinin gözü enflasyonda

Ekonomi yönetimi, 2025 yılında enflasyon, büyüme ve istihdama odaklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bu dönemde 12 yerine 8 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapacak. TÜİK, yarın Aralık ayı ve 2024 yılı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı da netleşecek. 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 12,06 oldu.

Aralık ayı ve enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaşları da belli olacak. Şu anda en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL.

Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil rakam ise yüzde 7,99 olarak belirlendi. Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ve yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor. Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor. Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor.

DEZENFLASYON SÜRECİ

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024 Haziran ayı itibarıyla başlayan dezenflasyon süreci sürdürülecek. Enflasyon oranının OVP döneminde tek haneli seviyelere indirilmesi ve bu seviyede tutulması hedefleniyor. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecini temin edecek politika bileşimi sürdürecek, istenilen patikaya gerileyene kadar da bütün araçları enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak şekilde kullanacak. Ayrıca, finansal istikrar güçlendirilecek, enflasyon ataleti kırılacak ve enflasyonun arz yönlü kaynaklarıyla daha etkin mücadele edilecek. TÜİK, 2024 yılına ilişkin büyüme verisini ise 28 Şubat'ta açıklayacak.