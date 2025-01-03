  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Alaşehir’den 69 ülkeye 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı

Alaşehir’den 69 ülkeye 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı

CÜNEYT HASÇELİK

Giriş Tarihi: Gazete

Alaşehir’den 69 ülkeye 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı

Manisa'da, Alaşehir Gümrük Müdürlüğünden 2024'te 69 ülkeye toplam 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldı, yaklaşık 400 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, 2024'te 105 bin tonu yaş üzüm olmak üzere toplam 187 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapıldığını açıkladı. Her yıl ihracat rakamlarını daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Soygür, Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 69 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirtti. Dünya çapında üzüm üreten ülke sayısının her yıl daha da artığını, dolayısıyla rekabetin artması sonucu pazar darlığı yaşandığını, bunu aşabilmek için de daha kaliteli ürünler yetiştirerek dünya standartlarına uygun MRL değerlerine sahip üzümlerle daha geniş pazarlara ulaşabileceklerine vurgu yaptı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA