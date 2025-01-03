Altın fiyatları ne kadar? 3 Ocak Cuma canlı altın fiyatları

Analistler, dünya ekonomilerinin enflasyonla mücadelesi devam etse de piyasalarda güçlenen resesyon-enflasyon ikileminin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini kaydetti.



Bu durumun, tahvil ve pay piyasalarındaki fiyatlamalara yansıdığını belirten analistler, dolara talebin güçlenmeye devam ettiğinin altını çizdi.



Dolar endeksi yılın ikinci işlem gününde 109,1'le Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken güçlü doların altının alternatif maliyetini etkileyeceği tahmin ediliyor.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,57 seviyesinde dengelenirken altının ons fiyatı, dolar endeksinin de son iki yılın zirvesine çıkmasına karşın yükselişini sürdürüyor.



Analistler, değerli dolar ve yüksek tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırdığını belirtirken Trump'ın Beyaz Saray'a taşınması ile başlaması beklenen jeopolitik tansiyonun altın talebini desteklediğini ifade etti.



