Altın fiyatları ne kadar? 3 Ocak Cuma canlı altın fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 23 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10, cumhuriyet altını 19 bin 920 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralar önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybederek 2 bin 656 dolardan işlem görüyor.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerinden alınan durgunluk sinyalleriyle karışık seyrediyor.