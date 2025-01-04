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Haberler Ekonomi Kuryeler ‘postacı’ statüsünde olacak! Kurye hizmetleri BTK’nın gözetiminde

Kuryeler ‘postacı’ statüsünde olacak! Kurye hizmetleri BTK’nın gözetiminde

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yemek ve kargo gibi hızlı teslimat yapan kuryelerin taşıdıkları ürünleri ‘posta gönderisi’, kuryeleri ise ‘postacı’ statüsüne alarak kurye sektörünü yaptırım kapsamına aldı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yemek, kargo ve diğer hızlı teslimat hizmetlerinde görev yapan kuryelere yönelik önemli bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme kapsamında, kuryelerin taşıdığı ürünler "posta gönderisi" olarak tanımlanırken, kuryeler ise "postacı" statüsüne alınacak. Böylece, kurye sektörü BTK'nın gözetim ve yaptırım kapsamına dahil edilmiş olacak. Düzenleme kapsamında, kuryelerin çalışma saatleri BTK'ya bildirilecek. Çalışma saatinin dışında getir-götür yapana cezai işlem uygulanacak.

Kuryeler ‘postacı’ statüsünde olacak! Kurye hizmetleri BTK’nın gözetiminde

SEKTÖR KAYIT ALTINDA

Kurye firmalarının 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde depo ya da şube açması gerekecek. Firmaların hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyet oranı ölçülecek. Gönderi güvenliği ve kişisel verilerin gizliliği güvence altına alınacak. Yapılacak düzenleme sayesinde halihazırda tüketici şikayetlerinin yoğun olarak yaşandığı hızlı teslimat hizmetlerine yönelik şikayetlerin azalması bekleniyor. Ayrıca gönderi güvenliği ve kişisel verilerin gizliliği gibi hususların güvence altına alınacağı değerlendiriliyor. Çalışma saatlerinin kuruma bildirilmesine ilişkin getirilen yükümlülük ile mevzuata aykırı çalışma saatlerinin ve buna bağlı yaşanan kaza gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Netice itibarıyla kayıt dışı posta hizmetinin önüne geçilerek hizmetlerin daha planlı ve sistemli sunulmasının önü açılacak ve gerekli hallerde idari yaptırım uygulanabilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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