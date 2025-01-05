ÇEŞTOB Başkanı Belge: Erken rezervasyonlarda yüzde 100 artış yaşanıyor

İzmir Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞ- TOB) Başkanı Orhan Belge, yılbaşı döneminde otellerin doluluk oranlarını ve 2025 yılı erken rezervasyon taleplerini değerlendirdi. Belge, erken rezervasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artış olduğunu söyledi. Yılbaşı döneminin Çeşme turizmi için oldukça başarılı geçtiğini belirten Orhan Belge, "Yılbaşı, Çeşme'de yüzde 90 doluluk oranıyla tamamlandı. Açık olan otellerimiz yüzde 85-95 doluluk seviyelerine ulaştı ve işletmecilerimiz bu durumdan oldukça memnun" dedi.

SEZON GÜÇLÜ GEÇECEK

Belge, 2025 yılı için erken rezervasyon rakamlarının umut verici olduğunu vurgulayarak, "Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde bir oda artışı kaydettik. Bu, gelecek sezonun güçlü geçeceğine dair önemli bir işaret" ifadelerini kullandı. ÇEŞTOB Başkanı Belge, yurt dışından gelen taleplerin yoğunluğuna da dikkat çekti. Almanya başta olmak üzere İngiltere, Belçika, Hollanda ve Güney Kore'den turistlerin ilgisinin arttığını belirtti. Belge, "Çeşme'nin sadece Avrupa değil, Uzak Doğu ülkeleri için de cazip bir destinasyon haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.