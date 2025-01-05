Milli enerji gemi filomuz dünyayı arşınlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yurt dışında enerji ve maden kaynaklarının aranması ve üretimine hız verecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yurtdışında artan faaliyetlerini koordine etmek için ise Yurt Dışı Faaliyetleri Eş Güdüm Platformu kurulacak. Dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip ülkelerinden biri haline gelen Türkiye, doğal gaz ve petrolde rezervleri artırma hedefine kilitlendi. Dört derin deniz sondaj gemisi ve iki sismik gemisiyle çok yoğun bir şekilde denizlerde aramalarına devam eden Türkiye, sadece kendi karalarında ve denizlerinde değil, farklı coğrafyalarda, uzak bölgelerde de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına odaklandı. Türkiye bugün dünyanın dört bir yanında petrol ve doğalgaz ararken, aynı zamanda altın madenciliği konusunda da çalışmalarını hızlandırdı. Nijer'de üç altın sahasına ilaveten Agadez bölgesinde üç yeni altın sahası için daha anlaşma imzalanırken, bu yıl bölgede altın üretimine geçilmesi hedefleniyor.