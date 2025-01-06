Hamile öğretmeni işten çıkaran koleje ceza

İZMİR'DE hamile kaldığı için işten çıkarıldığını öne sürerek özel okula dava açan İngilizce öğretmenin yerel mahkemeden kazandığı tazminat, istinaf tarafından hukuka uygun bulundu. Karşıyaka ilçesinde yaşayan İngilizce öğretmeni D.İ.K. 2020'de çalışmaya başladığı özel bir okuldaki sözleşmesinin 2021 Haziran'da yenilediğini ancak ağustos ayında feshedildiğini öne sürdü.

Hamile olduğu için haksız yere işten çıkarıldığını belirten D.İ.K, tazminat davası açtı. Karşıyaka 3. İş Mahkemesi, davayı kısmen kabul edip, D.İ.K'ye kıdem, ihbar, cezai şart ve ayrımcılık tazminatı olmak üzere toplam 51 bin 122 lira tazminat ödenmesine karar verdi. Özel okul avukatları, D.İ.K'nin iddialarını ispatlayamadığını, ücret miktarının da hatalı tespit edildiğini, salgın süreci ve ekonomik kriz koşullarıyla davacının iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini savunarak, kararı istinafa taşıdı. İstinaf ise tazminatı hukuka uygun bularak kararı kesinleştirdi.