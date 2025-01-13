İhtiyaç sahiplerine yönelik destek ödemeleri artırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ödemelerde değişikliğe gidildiğini belirtti. Uygulanan sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini anlatan Göktaş, "Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığı 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engel oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya yükseldi" bilgisini verdi. 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya yükseltildiğini bildiren Göktaş, ağır silikozis hastalarının aylığının 9 bin 185 liradan 10 bin 245 liraya çıktığını ifade etti.