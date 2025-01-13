Tarımda ihracat rekoru

Türkiye, 2024 yılında tarım sektöründen tarihi bir ihracat rekoruna imza attı. Tarım sektörü, 2024 yılında 36,2 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, tarım ürünleri ihracatındaki bu başarı, 2023 yılına göre yüzde 3,3'lük bir artış sağladı. Tarım sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı ise yüzde 16 olarak kaydedildi.

2024 yılı itibarıyla, meyve sebze mamulleri sektörü 2,7 milyar dolarlık ihracatla dikkat çekerken, kuru meyve ve mamulleri sektörü 1,9 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Her iki sektör de yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 0,8 oranında büyüme kaydetti. İhracatın başlıca hedef pazarları arasında ABD ve Almanya öne çıkarken, bu ülkeler tarım sektöründeki rekor rakamların arkasındaki en büyük ithalatçılar oldu.

İZMİR KURU MEYVEDE BİRİNCİ

TARIM ihracatının başında gelen iller arasında İstanbul ve İzmir, büyük başarı gösterdi. İstanbul, meyve sebze mamulleri sektöründe 637 milyon dolarlık ihracat yaparken, İzmir ise kuru meyve ve mamulleri sektöründe 481,6 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.