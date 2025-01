TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklifin en önemli maddesini 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme oluşturuyor.

İŞVERENE DESTEK

Türkiye'de en düşük emekli maaşını alanların sayısı 3 milyon 800 bin civarında. SGK emeklileri her ayın 17-26'ında, BAĞ-KUR emeklileri de her ayın 25-28'inde maaşlarını alıyor. En düşük emekli maaşına ilişkin 1969 TL'lik farklarla beraber zamlı ücretler emeklilerin hesaplarına yatacak. Teklifte işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 700 TL'den bin TL'ye çıkarılıyor. 2024 yılının ilk dokuz ayında asgari ücret desteğinden aylık ortalama 1.469.965 işyeri yararlandı. Asgari ücret desteğinin 2025 yılında da sigortalı başına günlük 33.33 TL, aylık ise 1000 TL tutarında uygulanmaya devam edilecek. Bu düzenlemenin maliyeti ise aylık 5,26 milyar TL, yıllık 63,13 milyar TL olacak. Öte yandan İl Özel İdareleri ile belediyeler asgari ücret prim desteği kapsamı dışında kalacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, "Belediye şirketleri daha önceden bu durumdan istifade ediyordu. Şimdi edemeyecekler" dedi.

ÖDEME TAKVİMİ

BAĞ-KUR emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar emekli maaşını her ayın 25'inde alıyor. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaşlarını almaya hak kazanırken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatıyor. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor. SSK ödeme takvimi ise şu şekilde:

Tahsis numarası sonu 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis numarası sonu 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis numarası sonu 5 olanlar: 19 Ocak

Tahsis numarası sonu 3 olanlar: 20 Ocak

Tahsis numarası sonu 1 olanlar: 21 Ocak

Tahsis numarası sonu 0 olanlar: 26 Ocak

SSK ve BAG-KUR EMEKLİLERİNİN YENI MAAŞLARI