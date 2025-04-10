SON DAKİKA: Gözler Külliye'de! 'Terörsüz Türkiye' yolunda kritik viraj! Başkan Erdoğan, DEM Parti ile görüşecek

İMRALI HEYETİNDE KİMLER VAR?

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşuyor.

ERDOĞAN: TERÖRSÜZ TÜRKİYE İRADEMİZİ TEYİT EDECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü görüşme öncesi dün grup toplantısında önemli mesajlar verdi. "DEM Parti heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Türk'ü Kürt'ü ile "Türküyle Kürdüyle Arabıyla Alevisiyle Sünnisiyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızı huzura hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.