SON DAKİKA: Gözler Külliye'de! 'Terörsüz Türkiye' yolunda kritik viraj! Başkan Erdoğan, DEM Parti ile görüşecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşmenin 13.30'da yapılması bekleniyor.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' YOLUNDA YENİ AŞAMA
Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı şartsız silah bırakma çağrısının ardından 'Terörsüz Türkiye' yolunda peş peşe gelişmeler yaşandı. Öcalan, PKK terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaparken, DEM Parti'nin İmralı Heyeti de siyasi partilerle yoğun görüşme trafiği yürüttü. DEM Parti heyeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu talep etmişti. Erdoğan DEM Parti'nin talebini kabul etti ve bugün görüşme gerçekleşecek.
GÖZLER SAAT 13.30'DA
Başkan Erdoğan ile DEM Parti'nin İmralı Heyeti arasında yapılacak görüşmenin saati 13.30 olarak duyuruldu. 'Terörsüz Türkiye' yolunda önemli bir viraj olarak görülen görüşmenin ardından verilecek mesajlar da merak ediliyor.
İMRALI HEYETİNDE KİMLER VAR?
DEM Parti'nin İmralı Heyeti, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşuyor.
ERDOĞAN: TERÖRSÜZ TÜRKİYE İRADEMİZİ TEYİT EDECEĞİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü görüşme öncesi dün grup toplantısında önemli mesajlar verdi. "DEM Parti heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Türk'ü Kürt'ü ile "Türküyle Kürdüyle Arabıyla Alevisiyle Sünnisiyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızı huzura hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.