İhracatın yıldızları ödüllendirildi

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde, ülke ekonomisine yön veren firmaların temsilcileri onurlandırıldı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve birlik başkanlarının ev sahipliğinde Swissotel Büyük Efes'te gerçekleşen geceye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de katıldı.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi

'PAYIMIZI YÜKSELTTİK'

Törenin açılış konuşmasını yapan Jak Eskinazi, "2024 yılı için mevcudu koruma hedefi koymuştuk ve yüzde 1 artışla 18,4 milyar dolar ihracat oranıyla geride bıraktık. 2025 ekonomik program ile 'Kararlılık Yılı' olacak. Döviz kuru enflasyon oranında arttığı taktirde iki haneli artış hızı yakalayabiliriz ve 20 milyar doları geçebiliriz. 20 kategoride 60 ödül takdim ediyoruz. İhracatımızın yüzde 40'ını yapan ödül alacak firmalarımızın 7,4 milyar dolar ihracatı var. Bütün firmalarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe

Geçtiğimiz yılın ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise "Küresel talep, 2023'ün ardından geçen yıl da yavaş seyretti. Tüm olumsuzluklara rağmen yılı yüzde 2,5 artıda kapatmayı başardık. 262 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat değerine ulaşıp küresel ihracattaki payımızı yüzde 1,08'e çıkardık" yorumunu yaptı. EİB bünyesinde en fazla ihracat yapan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. birinci, Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. ikinci ve Kılıç Deniz Ürünleri A.Ş. ise üçüncü sırada yer aldı. Başarılarıyla öne çıkan diğer firmalar ise; Belenco Dış Ticaret A.Ş., Schneider Elektrik Sanayi, Mitsubishi Electric Turkey Klima, Petkim Petrokimya Holding A.Ş., TPI Kompozit Kanat Sanayi, CMS Jant ve Makine Sanayi, BMC Otomotiv Sanayi, Kocaer Çelik Sanayi, Sepiciler Çaybaşı Deri Sanayi, Sun Tekstil Sanayi, Abalıoğlu Yağ Sanayi, Özgür Tarım Ürünleri Sanayi, Tüprag Eksport Maden İhracat ve Ticaret A.Ş., Tetra Pak Paketleme Sanayi, Kılıç Deniz Ürünleri A.Ş., Uçak Tekstil Turizm İthalat İhracat Sanayi, JTI Tütün Ürünleri Sanayi, Uçak Kardeşler Gıda A.Ş., Verde Yağ Besin Maddeleri Sanayi.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLK 3 FİRMA

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: KARDEMİR DIŞ TİCARET A.Ş.,

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: BAŞAK METAL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ