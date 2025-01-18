Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarında dikkatle izlediği çekirdek enflasyondaki yavaşlama, bankanın faiz indirimlerinde beklenildiği kadar katı olmayabileceği beklentilerini canlandırdı.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump'ın politikalarının küresel ticarete olası etkilerine dair belirsizlikler, piyasalarda yön belirleyici faktör olmaya devam ederken, makroekonomik verilerden gelen sinyaller, Trump yönetimi ile Fed arasında politika uyumsuzluğu yaşanacağına ilişkin endişeleri bir nebze hafifletti.

Trump'ın kabine adayları için Senato'da onay oturumları sürerken, Trump'ın Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday göstermesi, ülke ekonomisi ve piyasalar için olumlu yorumlandı.

Bessent'in, ABD'yi yeni "Altın Çağ"a taşımasına yardımcı olacağını kaydeden Trump, ülkenin rekabet gücünü artırmak, adil olmayan ticaret dengesizliklerini ortadan kaldırmak ve büyümeyi önceliklendiren ekonomi inşa etmek için politikalarını destekleyeceğini aktardı.

ABD Senatosu Finans Komitesi'ndeki onay oturumunda konuşan Bessent, büyüme yanlısı düzenleyici politikalar uygulayıp vergileri azaltarak ve enerji üretimini serbest bırakarak ABD ekonomisini harekete geçireceklerini vurguladı.

Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun beklendiği gibi düşmesi durumunda bankanın bu yılın ilk yarısında faizi tekrar düşürebileceğini söyledi.

Enflasyon verileri iyi geldiği veya bu yolda devam ettiği sürece, faiz indirimlerinin piyasaların fiyatladığından daha erken gerçekleşebileceğini kaydeden Waller, verilerin iyi olması durumunda bu yıl faizi 3-4 kez düşürebileceklerini, veriler etki yapmazsa bu sayının 2'ye hatta 1'e düşebileceğini belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de iş gücü piyasasındaki yavaşlamadan daha az endişe duymaya başladığını, bu görüşün Fed'in faiz indirimlerinde sabırlı yaklaşımını destekleyebileceğini anlattı.

Geçen yılın ortalarında işsizlik oranının gittikçe yükseldiği bir dönem yaşandığını anımsatan Goolsbee, genel olarak geniş iş gücü piyasası göstergeleri sepetinde daha az bozulma gördüğünü ifade etti.

Öte yandan, Fed'in ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ocak sayısında, ekonomik faaliyetin geçen yıl kasım sonu ve aralık ayında "hafif ila ılımlı" düzeyde arttığı belirtildi.

Bankanın raporunda, "2025 yılının görünümü konusunda iyimser olanların sayısı, kötümser olanlardan fazlaydı ancak bazı bölgelerde göç ve tarife politikalarındaki değişikliklerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişeler dile getirildi." ifadeleri yer alırken, fiyatların da genel olarak mütevazı şekilde arttığı kaydedildi.

Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi. Raporda, küresel büyümenin hem 2025 hem de 2026'da yüzde 3,3 olacağı ve tarihsel (2000-19) ortalama olan yüzde 3,7'nin altında kalacağı öngörüldü.

ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2025 yılı için yüzde 2,2'den 2,7'ye yükseltildiği belirtilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 2'den 2,1'e çıkarıldığı kaydedildi.

Hafta boyunca yatırımcıların odağında bulunan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.

TÜFE, aylık bazda geçen yıl mart ayından bu yana en yüksek artışını kaydederken, çekirdek enflasyonda aylık bazda Haziran 2024'ten, yıllık bazda Temmuz 2024'ten bu yana ilk kez yavaşlama görüldü.

Enflasyon verileri sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentiler yeniden güçlenirken, bankanın yüzde 51 ihtimalle ilk faiz indirimine mayısta gideceği fiyatlanıyor.

ABD'de sanayi üretimi, Aralık 2024'te yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,6 puan artışla yüzde 77,6'ya yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta yüzde 4,80'i aşarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerini gören ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,62 seviyesinde dengelendi.

Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 703 dolardan alıcı buldu.

Dolar endeksi geride kalan haftada, 110,2 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından bu seviyelerden gerileyerek 109,7'de dengelendi.

Brent petrol haftalık bazda yüzde 0,9 artarak 79,9 dolardan işlem görürken, Orta Doğu'da ateşkes sağlandığına yönelik haber akışı, fiyatlar üzerinde etkili oluyor.