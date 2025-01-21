Piyasalarda Trump rüzgarı

KÜRESEL piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, dün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayan Donald Trump'ın etkisiyle piyasalar pozitif seyretti. Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ekonomi ve ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

BTC REKOR KIRDI

TRUMP'IN alacağı ilk kararların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,6 azalışla 2 bin 701 dolardan kapanırken, pazartesi günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 703 dolardan işlem gördü. New York Borsası'nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 1, Dow Jones endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 değer kazandı.

YURT içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamladı. Öte yandan, Merkez Bankası 6 ve 12 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı (KKM) açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi. Dolar/ TL, cuma günü yüzde 0,4 yükselişle 35,5650'den kapanırken, pazartesi bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,5850 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de dün görevine başlayan Donald Trump, kripto piyasalarında hareketliliğe neden oldu. Kripto piyasaları hafta başına yükselişle girdi. Dünyanın en büyük market değerine sahip Bitcoin, 109 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Bitcoin'in yükselmesiyle beraber Ethereum ve diğer altcoinlerde de yükseliş devam etti.

GÜVENLİ LİMAN ALTIN

EKONOMİSTLER Trump'ın politika belirsizlikleri, altına güvenli liman talebini artırdığını söyledi. 'Eğer Trump'ın politikaları daha ılımlı olursa, altın fiyatlarında yükseliş devam edebilir' diyen uzmanlar sert bir politika izlendiği takdirde altın güvenli liman olarak yine yükselişini sürdüreceğini ifade etti. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,6 azalışla 2 bin 701 dolardan kapanırken, pazartesi günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 703 dolardan işlem gördü.

Ons: 2 bin 709 dolar

Gram altın: 3 bin 99 TL

Çeyrek altın: 5 bin 257 TL

Cumhuriyet altın: 21 bin 419 TL

Tam altın: 21 bin 29 TL

Yarım altın: 10 bin 514 TL