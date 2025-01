İzmir’in yeni onkoloji kliniği hizmete girdi

CAN Hastanesi, İzmir'e yeni bir onkoloji kliniği kazandırdı.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olarak faydalanılabilen Can Hastanesi Onkoloji Kliniği'nde, yeni teknolojiler ve uluslararası deneyime sahip bir ekiple,kişiselleştirilmiş kanser tedavisi imkanı sağlanıyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Elvina Almuradova, "Günümüzde yenilikçi, multidisipliner ve kişiye özel tedavi yaklaşımıyla başarılı sonuçlar alabildiğimiz kanser tedavileriyle hastalarımıza hizmet vereceğiz" dedi. Kanser vakaları giderek artarken onkoloji merkezlerine olan ihtiyaç da artıyor. Çok sayıda branşta tedavi hizmeti veren Can Hastanesi onkoloji tedavisine olan ihtiyacı göz önünde bulundurarak Onkoloji kliniğini hizmete açtı.

ROBOTİK İLAÇ HAZIRLAMA

Avrupa'daki önemli onkoloji merkezlerinde yenilikçi tedaviler alanında çalışan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr.Elvina Almuradova Can Hastanesi Onkoloji Kliniği'ni son teknolojiye göre tasarladıklarını belirterek, "Dünyada altın standart haline gelen kişinin hastalığına özel bireyselleştirilmiş tedaviyi sunuyoruz. Kemoterapi ünitemizde ilaçlar, robotik ilaç hazırlama teknolojisi kullanarak el değmeden, doğru dozda hazırlanıyor. Uygun hastalarda kullanılan, saç derisi soğutma sistemi paxman teknolojisiyle hastaların saçları dökülmüyor" dedi.

ORTAK KARAR VERİLİYOR

Tedavi yöntemine karar verirken onkoloji uzmanına ilaveten, genel cerrahi, patoloji, radyoloji, radyasyon onkolojisi gibi alanlardaki uzman hekimlerden oluşan ve düzenli aralıklarla biraraya toplanan tümör konseylerinin görüşünün alındığını açıklayan Almuradova, şunları söyledi: "Hastaların tedavisi ile ilgilenen tüm dallardaki uzmanlar bir araya gelerek hastanın durumunu farklı açılardan değerlendiriyor. Hastalığın bu konseylerde tartışılması,multidisipliner bir yaklaşımla ele alınarak en ideal ve etkin tedavi planının karar verilmesini sağlıyor."