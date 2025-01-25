Aydın’ın lezzetlerine Avrupa Birliği tescili

Aydın'ın yerel lezzetlerinden enginar, Söke peksimeti ve Bozdoğan pidesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesiyle onurlandırıldı. Tescil belgeleri, Aydın Ticaret Borsası'nın düzenlediği törende sahiplerine takdim edildi. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, törende yaptığı konuşmada, kentin tarım ürünlerinin ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği değeri bulması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Çondur, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan tescil alan Aydın kestanesi, inciri, Memecik zeytinyağı ve Söke pamuğu gibi ürünlerin yanı sıra çam fıstığı ve enginar için de başvuru sürecinin devam ettiğini ifade etti. Çondur, "Aydın, Türkiye'de AB tescilli en fazla ürüne sahip kenttir. Çam fıstığı ve enginarın da tescillenmesiyle bu sayı altıya yükselecek" dedi.