Ege Serbest Bölgesi’nden büyük başarı

Türkiye'nin serbest bölgeleri, 2024'te ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 152'ye çıkararak önemli bir başarıya imza attı. İhracat, 12 milyar dolara ulaştı. Serbest bölgelerin 2024'teki ticaret hacmi 27 milyar 691 milyon dolar oldu. Bu bölgeler, özellikle üretim ve ihracat odaklı faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Ege Serbest Bölge, 5 milyar 955 milyon dolarlık hacmiyle en büyük payı alırken, Mersin Serbest Bölgesi 3 milyar 747 milyon dolar, Avrupa Serbest Bölgesi ise 2 milyar 859 milyon dolar ile takip etti. İhracat, 2024'te 12 milyar dolar seviyesine ulaşırken, serbest bölgelerin ithalatı ise bir önceki yıla göre yüzde 14,8 oranında düşerek 7,9 milyar dolara geriledi. Bu gelişmelerin sonucu olarak, serbest bölgeler 2023'te 3,2 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verirken, 2024'te bu rakamı 4,1 milyar dolara çıkararak ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 152'ye yükseltti.

'25 BİNE ULAŞTI'

Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, bölgedeki istihdamın 25 bine ulaştığını belirtti. 2024 yılı itibarıyla ticaret hacminin 5 milyar 955 milyon dolara yükseldiğini, ihracatlarının ise yüzde 3 artışla 2 milyar 912 milyon dolara çıktığını ifade etti. Güler, döviz kuru artışına rağmen zorlu bir yılı başarıyla geride bıraktıklarını söyledi.