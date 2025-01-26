Yangın tüpü fiyatları 1 gecede yüzde 100 zamlandı

Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak tarihinde yangın felaketinin yaşanmasının ardından yangın teçhizatlarına yönelik talep de artmaya başladı. Durum böyle olunca bazı fırsatçılar da harekete geçerek fiyatları arttırdı. Bazı satıcılar, yangın tüpü, yangın battaniyesi ve duman detektörü gibi ürünlerin fiyatlarını artırmaya başladı. Yangından bir gün önce (19 ocak) 414 lira olan mini yangın tüpünün fiyatının yangından bir gün sonra (21 ocak) 735 liraya çıktığı görüldü. Aynı şekilde yangın söndürme aparatları, yangın battaniyeleri, duman detektörleri gibi ürünlerin fiyatlarında da yüzde 100'e varan artışlar yaptığı fark edildi.