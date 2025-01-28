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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? İŞTE BAŞVURU EKRANI

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler başvuru detaylarını merak ediyor. Evlilik kredisine başvuru nereden yapılır? Başvuru şartları neler? Yaş ve gelir şartı ne kadar? İşte evlilik kredisi başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? İŞTE BAŞVURU EKRANI

2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları devam ediyor. Başvuruda bulunmak isteyenler başvuruların nereden nasıl yapılacağını ve başvuru şartlarını araştırıyor. Peki faizsiz evlilik kredisi için şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte yanıtı...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? İŞTE BAŞVURU EKRANI

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek,
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? İŞTE BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığınızla ilgili kontrol yapıldıktan sonra şartları karşılamanız halinde nikâhınız öncesinde Bakanlığımız tarafından sizinle iletişime geçilerek evlilik öncesi eğitimlere katılmanız beklenecektir. Eğitimlerin ardından resmi nikâhınızı gerçekleştirmeniz beklenecektir. Nikâhınızın ardından e-devlet kapısı başvuru sayfanız üzerinden evlendiğinizi beyan etmeniz gerekmektedir. Ardından beyan ettiğiniz tarihi takip eden ay içerisinde kredi ödemeleri hesabınıza yapılacaktır.

KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATAR?
Başvuru esnasında belirttiğiniz nikâh tarihinden 5 gün sonra e-devlet kapısında yer alan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hizmet sayfasında nikâh bildirimi yapabilmeniz için bir buton aktif olacaktır. Nikâh bildirme işlemini nikâhınızın ardından 30 gün içerisinde yapmanız gerekmektedir. Kredi tutarı nikâhı bildirimi yaptığınız tarihten sonraki ayın 20'sinden sonraki ilk iş gününde Banka tarafından adınıza açılacak hesaba aktarılacaktır.

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