Taklit ya da tağşişte şok: Domuz eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetim sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı listede, özellikle 'Et ve Et Ürünleri' kategorisinde yer alan bazı firmaların ürünlerinde 'Tek Tırnaklı Eti' tespit edilmesi nedeniyle uygunsuzluk bulunduğu açıklandı. Ayrıca, 'Zeytinyağı' grubunda yapılan denetimlerde, ürünlere 'Tohum Yağları Karıştırılması' nedeniyle uygunsuzluk kararı verildiği duyuruldu.

İŞTE O MARKALAR

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde yer alan Arifoğlu isimli baharat markasının acı kırmızı biber, sumak gibi birçok ürününde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya maddesi tespit edildi. Köfteci Yusuf Bursa şubelerinde köfte ve dana et dönerde ise tek tırnaklı eti grubunda olan domuz eti bulundu. Edremit Gömeç, Tad Ayvalık, Ege Sızma, Ayvalık Köy Koop ve Gemlik markaları zeytinyağlarında ise tohum yağları karıştırıldığı ortaya çıktı. Listenin sağlığı tehdit eden ürünler bölümünde alkollü ürünlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol, peynirde natamisin (Süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesi), balda, bitter çikolatada ilaç etken maddesi, ginsengli ve kahve aromalı gazlı içecekte ilaç etken maddesi yer aldı. Tüm bu bilgilere, bakanlığın güvenilir gıda konusunda şeffaflık sağlamak amacıyla oluşturduğu "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Bakanlık, listelerin sitede sürekli olarak güncellendiğini belirtti.