Türkiye’nin Afrika ülkelerine ihracatı 2024’te 20 milyar dolara yaklaştı

Türkiye, 2003'te Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi'ni benimserken, o tarihten bu yana Afrika kıtasına yönelik hayata geçirilen projeler ve yapılan işbirlikleri kıta ile ticarete katkı vermeye devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye geçen yıl 56 Afrika ülkesine ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde, Afrika'ya yapılan satışlar, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 7,4'ünü oluşturdu. Ülkenin Afrika ülkelerine ihracatı geçen yıl yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 19 milyar 419 milyon 425 bin dolara ulaştı. Yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında 3,5 milyar dolarla Mısır'ın ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ülkeyi 3,1 milyar dolarla Fas, 2,5 milyar dolarla Libya izledi.

EN FAZLA İHRACATI KİMYA SEKTÖRÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye'nin Afrika ülkelerine yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında, söz konusu dönemde en fazla ihracatı 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2,5 milyar dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 2 milyar dolarla çelik, 1,4 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 1,3 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörleri gerçekleştirdi.

Afrika ülkelerine makine ve aksamları sektörü 1,3 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri sektörü 1,3 milyar dolarlık, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 1,1 milyar dolarlık ve demir ve demir dışı metaller 912,7 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Kıtaya en az dış satım gerçekleştiren sektörler ise 2,5 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 17,4 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 24,7 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 52 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri ve 107,1 milyon dolarla tütün mamulleri olarak sıralandı.

İHRACATIN YÜZDE 80'İNE YAKINI 10 ÜLKEYE YAPILDI

Geçen yıl Afrika'ya yapılan ihracatta ilk 10 ülke incelendiğinde, bu ülkelere yapılan dış satımın toplam ihracatın yüzde 77,3'e denk geldiği görüldü. Cezayir, Cibuti, Fas, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Libya, Mısır, Nijerya, Senegal ve Tunus olmak üzere 10 Afrika ülkesine 15 milyar 14,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerdeki normalleşme adımları da meyvelerini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi geçen yıl bir araya gelerek temaslarda bulunması, Türkiye-Mısır ilişkilerini çok daha ileriye taşıdı. Yapılan görüşmeler kendini ihracat verilerinde de gösterdi. Yaşanan gelişmelerle Mısır'a yapılan ihracatın yıllık bazda yüzde 21,8 arttığı görüldü.

İhracatın yıllık bazda oransal olarak en fazla artığı diğer ülkeler de yüzde 49,6 ile Gana, yüzde 9,1 ile Nijerya, yüzde 8,4 ile Libya, yüzde 6,9 ile Fas şeklinde sıralandı.

TİM verilerine göre, 2023 ve 2024'te Afrika kıtasında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülke şöyle (bin dolar):