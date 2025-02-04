Çanakkaleli mühendisin hedefi: 500 bin meyve fidanı

ÇANAKKALE'NİN Lapseki ilçesinde 20 yıl önce 5 dönüm arazide meyve fidanı yetiştiriciliğine başlayan ziraat mühendisi Osman Okay, yıllar içinde üretim sahasını ve tür çeşitliliğini artırarak bu alanda bölgenin en büyük ihracatçısı oldu. Mesleğine, baba ocağı Lapseki'de üretici olarak devam etmeye karar veren Okay, 20 yıl önce 5 dönüm arazide şeftali, nektarin, kiraz, kayısı fidanı yetiştiriciliğine başladı.

İlk yıllarda meyve fidanı satışını üretim yaptığı bölgede gerçekleştiren Okay, yetiştirdiği meyve fidanlarına erik, elma, Trabzon hurması, ayva, nar ve armudu da ekleyerek, üretim sahasını son 15 yılda 120 dönüme çıkarttı. Son 15 yıldır ihracata ağırlık verdiğini belirten Okay, geçen yıl 250 bin meyve fidanı ürettiğini, bu ürettiği 300 bin meyve fidanının 200 binini Kıbrıs, Azerbaycan, Tacikistan, Kazakistan ve Bulgaristan'a ihraç edeceğini, 2026'da ise 500 bin meyve fidanı yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.