Beyaz mermer dünyanın gözdesi! Önemli yapıların inşasında kullanılıyor

Muğla Beyaz mermeri 2018 yılında coğrafi işaretle tescillenmişti. Bu mermer dünyanın en önemli yapılarının inşasında kullanılıyor. Muğla'da, Milas-Yatağan-Kavaklıdere hattı boyunca uzanan çok sayıdaki mermer ocağında üretilen mermere, klima özelliğinden dolayı özellikle Arap ülkeleri rağbet gösteriyor.

'MARKA DEĞERİ OLAN BİR TAŞ'

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, "Muğla Beyaz" mermerinin dünyada bilinen ve marka değeri olan bir taş konumuna geldiğini, siparişlerin daha çok "Muğla White" adı altında verildiğini söyledi. Yaklaşık 60 ülkeye mermer ihracatı yaptıklarını belirten Işık, Muğla Beyazı'nın Orta Doğu ve Avrupa ile Rusya, ABD, Avusturalya ve Kanada gibi birçok büyük ülkeden talep gördüğünü kaydetti. Işık, "Bu mermer, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, Aliyev'in Başkanlık Sarayı ve ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatlarında kullanıldı. Kristal yapısı dolayısıyla Arap ülkelerinden daha çok talep görüyor" dedi. Muğla Beyaz mermerinin farklı özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Işık şöyle devam etti: "Kendi içinde klima özelliği olan bir taş. Arap ülkelerinden çok fazla talep var. Buralar sıcak iklim ülkeleri. İnsanların serin bir şekilde oturabilmeleri ve o iklimde kendilerini rahat hissedebilmeleri için binaların dışında kullandıkları taşlar da çok önemli. 'Muğla Beyazı' da klima özelliği olmasından dolayı tercih ediliyor."

ÖZEL ÖLÇÜLER GELİYOR

Hüseyin Işık, "Mermer, soğuk iklim olmasına rağmen yine yapı itibarıyla sağlamlık açısından yüksek değerlere sahip olduğundan Rusya'da da kullanılıyor. Hem ince hem kalın malzeme olarak iç ve dış cephelerde değişik peyzaj çalışmalarında artık Muğla Beyazı yer alıyor. Bu ürünümüz için özel ölçüler geliyor. Bu çok sevindirici ve önemli bir konu. Kalın ve özel ebat dediğimiz zaman proje işlerine dahil olmuş oluyorsunuz. Böyle olunca daha yüksek bedele satmış oluyoruz" dedi.