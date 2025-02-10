Kesme gül hasadında Sevgililer Günü mesaisi

TÜRKİYE'DE geçen yıl üretilen yaklaşık 106 milyon kesme gülün 25 milyonuna yakını İzmir'in Menderes ilçesinde üretildi. Kesme gülde "üretim merkezi" konumundaki İzmir, üretim miktarıyla iller arasında ilk sırada yer alıyor. Bölgedeki üreticiler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hasadı artırdı. Menderes'teki üreticiler, 14 Şubat'a sayılı günler kala kışlık üretimin yüzde 90'ını hasat etti. İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Menderes'te 3 bin hektarda kesme çiçek üretildiğini söyledi. Şahin, "Menderes'te sezon bereketli geçmekte" dedi.

TÜKETİCİ DERNEKLERİNDEN TÜKETİM TUZAĞI UYARISI

SEVGİLİLER Günü dolayısıyla pek çok sektörde özel kampanyalar ve indirimler yapılırken, tüketici dernekleri "tüketim tuzağı" konusunda uyarılarda bulundu. Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, yaptığı açıklamada, özel günlerde alışveriş yaparken tüketicilerin dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Koçal, "Gerçek indirim mi, yapay indirim mi araştırılmalı. Bu yüzden alışveriş öncesinde fiyat araştırması yaparak ürünlerin gerçek fiyatları takip edilmelidir" diye konuştu.