THY’den ucuz bilet kampanyası: O tarihler arasında geçerli olacak!

Türk Hava Yolları yolcularına yurt içi uçuşlarda uygun fiyatlarla uçuş imkanı sağlıyor. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 11 Şubat 2025 – 13 Şubat 2025 tarihinde satın alacakları biletler ile 01 Mart 2025 – 26 Mart 2025 tarihleri arasında her şey dahil 949 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde ediyorlar.

Kampanya, KKTC Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamıyor.

Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare (ortak) seferlerde ve AJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 949 TL, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.599 TL, PrimeFly pakette 1.799 TL oldu.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.499 TL, PrimeFly pakette ise 1.699 TL'den satış yapılacak.