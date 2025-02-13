İslam Memiş’ten altın için düşüş uyarısı: Dikkatli olmak gerekiyor

ALTIN ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, uzun zamandır yönünü yukarı çeviren altınla ilgili düşüş uyarısı yaptı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle: "Özellikle Trump'ın vergi açıklamaları çok önemli ve güvenli limanlara olan talep artmaya devam ediyor. Diğer bu yeni vergiler altın tarafına gelecek endişeleri de var. Özellikle altın tüccarlarını ve şirketlerin Londra'daki bulunan fiziki altınlarının İngiltere'ye transferini tetikliyor. Yaklaşık 38 milyar dolar civarındaki altın transferi gerçekleşiyor son iki haftadır. Londra'daki bütün altınlar şu anda Amerika'ya dönüyor. İthalat tarafından tekrar vergi gelir diye bu endişeler yine piyasalarda hakim. Yine Trump'ın açıklamalarında ciddi belirsizlik oluştuğu için ve söylemleri de değişik olduğu için güvenli limanlara olan talep de artıyor. Tekrar bu etkenler altının ons fiyatında son 7 haftada 320 dolar civarında, gram altın tarafında da 400 liralık bir değer artışı gördük. Ancak kısa vadeli bu yükselişe de çok dikkat etmek gerekiyor."

KISA VADELİ DÜŞÜŞLER

2025 yılının çok karışık bir yıl olacağını söyleyen Memiş, "Özellikle yatırımcılar çok dikkat etmesi gerekiyor. Kasım ayında 2025 yılına ilişkin kamuoyuna gram altın tarafında Temmuz ayına kadar 3500 - 3700, Temmuzdan sonra yılın ikinci yarısında 4000 - 4500 lira aralığıyla alakalı rakam telaffuz etmiştik. Ons altın tarafında 3050 - 3080 dolar seviyesini telaffuz etmiştim. Yine aynı düşüncem, aynı öngörüm geçerliliğini koruyor. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gidişat yine yıl boyunca altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini destekleyeceğini işaret ediyor. Ama kısa vadeli kar satışlarına muhtaç olan bir altın fiyatı var karşımızda. Kısa vadeli sert düşüşlere de dikkat etmek gerekiyor" dedi.