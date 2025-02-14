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Haberler Ekonomi ‘TÜSİAD bir klanın sözcüsü’

TÜSİAD bir klanın sözcüsü’

TÜSİAD ‘siyasete müdahale’ çabasına soyundu. Hükümete yönelik haddini aşan sözler sarf edilmesinin ardından Yeni Asır’a konuşan Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, “TÜSİAD Türkiye söz konusu olduğunda kapsayıcı kuşatıcı olması gerekirken belirli bir klanın sözcüsü haline geliyor” dedi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

‘TÜSİAD bir klanın sözcüsü’

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, hükümete yönelik haddi aşan sözler sarf etti ve "Eski Türkiye'yi özledik" dedi. Özgür Özel de destek vererek, "TÜSİAD'ın yaptığı eleştirileri son derece haklı ve hepimizin zaten ifade ettiği bu eleştirilere bir katkı olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.

‘TÜSİAD bir klanın sözcüsü’

'KENDİLERİ DE İNANMIYOR'

Konu ile ilgili Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi yazarlarından Ekrem Kızıltaş, "Onlar kendilerine göre bir algıya hizmet ediyorlar. TÜSİAD Türkiye söz konusu olduğunda kapsayıcı kuşatıcı olması gerekirken, maalesef belirli bir klanın sözcüsü haline gelmiştir. Dolayısıyla büyük ihtimalle söylediklerine herhalde kendileri de inanmıyorlar. TSK'daki ihraç kararını eleştiriyorlar ama şirketlerinde yüzde bir disiplinsizlik olsa kimsenin gözünün yaşına bakmazlar" ifadelerini kullandı.

‘TÜSİAD bir klanın sözcüsü’

'GÜVEN BUNALIMININ ADRESİ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şunları kaydetti: "TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin güven bunalımı deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİ- AD'ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir."

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