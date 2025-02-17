Şam Havalimanı’na Türkiye imzası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. 13 yıl süren Suriye'deki iç savaşta hasar alarak kullanılamayacak duruma gelen Şam Havalimanı'nın yeniden ayağa kaldırılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personelinden oluşan teknik ekip kurduklarını belirtti.

Görevli 25 kişilik ekibin, 7 Şubat'ta Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan güvenli şekilde ülkeye giriş yaptığını aktaran Uraloğlu, "Şam Havalimanı ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için 113 araç, cihaz ve sistemi 6 TIR'la sevk ettik. Cihaz kurulumlarını yapan ekibimiz, Şam Havalimanı personelinin eğitim süreçlerini de tamamlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Şam Havalimanı ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için 113 araç, cihaz ve sistemi 6 TIR'la Suriye'ye sevk ettik" dedi.

'İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Uraloğlu, "seyrüsefer, hava seyrüsefer elektronik, terminal elektronik, güvenlik ve havalimanı kurtarma yangın mücadele (ARFF)" birimlerinden oluşan teknik heyetin, havalimanının içinde ve dışında teknik çalışmaların işbirliğiyle yürüttüğünü bildirdi. Bakan Uraloğlu, savaşta tahrip olan ya da uzun yıllardır arızalı durumda bulunan bazı seyrüsefer yardımcı cihazlarının onarımının gerçekleştirildiğini belirterek açıklamalarına şöyle devam etti: "Türkiye olarak Suriye'nin havacılık altyapısını güçlendirmek için işbirliğimize devam edeceğiz."