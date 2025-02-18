Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

RAMAZAN'IN en sevilen lezzetlerinden biri olan pide, 2025 yılında sofralarımızda yerini almaya hazırlanıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, fırıncılar da pide mesaisi için hazırlıklarını yapıyor. Ancak bu yılın pidesi ile ilgili fiyatlar merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl, 2024 yılında İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirlerde 250 gram pide yaklaşık 15 TL'den satılmıştı.

Manisa'da ise pide fiyatları belli oldu. 250 gram 20 liradan satılacak. Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pide fiyatları açıklandı. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Komisyon Toplantısında 2025 yılı için uygulanacak pide fiyata belli oldu. Manisa genelinde 250 gram pide 20 liradan satılacak. Ramazan pidesi il genelinde kg fiyatı ise 80 lira olacak. Kilo fiyatı 80 liranın üstüne çıkmayacak. İlçeler kg fiyatını aşmamak şartıyla istediği fiyatı belirleyebilecek. İzmir'de ise 300 gram pidenin 25 TL'den satılması bekleniyor.