"2025 altın yılı olacak"

UZMANLAR bir süredir altın ve gümüşün en iyi yatırım aracı olduğuna dikkat çekiyor. Para ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, altın odaklı geleneksel yatırım anlayışının yerine, altın-gümüş ikilisinin sunduğu fırsatlara odaklanılması gerektiğini belirtti. Altın yatırımcılarına seslenen Memiş önceki günlerde, yılın ikinci yarısında gram altının 4 bin-4 bin 500 TL seviyelerine ulaşmasını beklediğini söyledi.

Düşüşlerin ise fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların altınlarını satmamaları gerektiğini vurgulayan Memiş, "Gümüşün de fırsatını kaçırmayın. Her ikisi de kazandıracak" dedi. Diğer uzmanlar da böyle bir rekorun üst üste uzun yıllardır kırılmadığına dikkat çekti.

YÜZDE 9 YÜKSELİŞ

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ise merkez bankalarının altın alımındaki artış nedeniyle 2025 sonu için fiyat tahminini yükseltti. Yapılan haberlere göre banka, faizin düşmesi ve ETF varlıklarının kademeli olarak artmasıyla yıl sonuna kadar altın fiyatının yüzde 9 yükseleceğini öngördü.

Buna göre daha önce ons başına 2 bin 890 dolarlık (yaklaşık 105 bin lira) hedef, 3 bin 100 dolara (yaklaşık 112 bin lira) çıktı. Goldman Sachs, merkez bankalarının aylık 41 ton altın alacağı öngörüsünü de 50 tona çıkardı. Eğer aylık alımlar 70 tona ulaşırsa bankaya göre altın fiyatı 2025 sonuna kadar ons başına 3 bin 200 doları (yaklaşık 116 bin lira) bulabilir.