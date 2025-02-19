Çok sayıda uçuş iptal! THY’den 20-21 Şubat için flaş karar

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yarın ve cuma günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Uçuşlara dair güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabilir.