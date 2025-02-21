Türkiye Sigorta ve PTT güçlerini birleştirdi

TÜRKİYE'NİN alanında uzman ve yaygın iki kurumu Türkiye Sigorta ve PTT AŞ, sigortacılık alanında önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan bu stratejik anlaşma ile PTT AŞ'ye ait iş yerleri üzerinden sigorta hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşılması hedefleniyor. ERİŞİLEBİLİRLİK HEDEFİ

TÜRKİYE'NİN en geniş erişim ağına sahip iki güçlü kurumu, Türkiye Sigorta ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), önemli bir iş birliğine imza attı. Kapsamı genişletilen protokol ile 2024 yılının Ekim ayında bazı pilot iş yerlerinde başlayan ortaklığın, tüm PTT iş yerlerinde yaygınlaşması amaçlanıyor. Yapılan bu anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Eniz Ünal, "Türkiye Sigorta olarak, güçlü finansal yapımız ve geniş ürün portföyümüzle sigortacılık hizmetlerini herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz" dedi. İmza töreninde konuşan PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı İsamettin Tolga Kara ise PTT AŞ'nin gerçekleştirdiği iş birlikleriyle ülkemize değer katan hizmetler ürettiğini belirterek, "Geliştirdiğimiz paydaşlık ilişkileriyle vatandaşlarımıza fayda sağlayacak hizmetlerimizi artırıyoruz" ifadelerini kullandı.