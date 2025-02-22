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Haberler Ekonomi TÜBİTAK 737 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! İşte başvuru şartları...

TÜBİTAK 737 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! İşte başvuru şartları...

TÜBİTAK 737 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. 17 Şubat tarihinde başlayan TÜBİTAK personel alımı başvuruları için son tarih 10 Mart. Peki TÜBİTAK personel alım şartları neler? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte TÜBİTAK başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

TÜBİTAK 737 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! İşte başvuru şartları...

TÜBİTAK başvuruları 17 Şubat-10 Mart tarihleri arasında alınmak üzere 737 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Personel alımının hangi branşlarda olacağı ve personel alım şartları da araştırılıyor. İşte TÜBİTAK 737 işçi alımı başvuru ekranı ve detaylar...

TÜBİTAK 737 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! İşte başvuru şartları...

TÜBİTAK ALIMLARI NEREDE YAPILACAK?

TÜBİTAK, işçi alımını farklı iller için gerçekleştirecek. Ankara, Bursa ve Gebze gibi şehirlerde istihdam sağlanacak. Bu çeşitlilik, adayların farklı bölgelerde çalışma imkânı bulmalarını sağlayacak.

Başvuru yapan adaylar, ikamet ettikleri şehre yakın bir birimde çalışmak üzere tercih edilebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvurular için KPSS şartı aranmazken, yabancı dil bilgisi tüm adaylar için geçerli olacak. Başvuru işlemleri, TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Adayların bu sistemi kullanarak, gerekli tüm bilgilerini eksiksiz bir şekilde göndermeleri gerekiyor.

Başvuru süreci 10 Mart'a kadar devam edeceği için, adayların bu tarihe kadar başvurularını tamamlaması önem taşıyor. Detaylı başvuru şartları ve süreçler, TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alıyor.

TÜBİTAK 737 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! İşte başvuru şartları...

Aşağıdaki birimlerde görev almak üzere farklı pozisyonlarda alımlar yapılacak:

Başkanlık

Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)

Marmara Araştırma Merkezi (MAM)

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü (SAGE)

Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)

Raylı Ulaşım Teknolojileri (RUTE)

Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü (TÜSSİDE)

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü (ULAKBİM)

Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü (BUTAL)

Alım Yapılacak Pozisyonlar

İlgili enstitü ve merkezlerde Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Uzman/Uzman Yardımcısı, Ar-Ge Proje Teknisyeni, Ar-Ge Destek Teknisyeni pozisyonları başta olmak üzere farklı alanlarda personel istihdam edilecek.

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