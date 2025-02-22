TÜBİTAK 737 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! İşte başvuru şartları...

TÜBİTAK ALIMLARI NEREDE YAPILACAK?

TÜBİTAK, işçi alımını farklı iller için gerçekleştirecek. Ankara, Bursa ve Gebze gibi şehirlerde istihdam sağlanacak. Bu çeşitlilik, adayların farklı bölgelerde çalışma imkânı bulmalarını sağlayacak.

Başvuru yapan adaylar, ikamet ettikleri şehre yakın bir birimde çalışmak üzere tercih edilebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurular için KPSS şartı aranmazken, yabancı dil bilgisi tüm adaylar için geçerli olacak. Başvuru işlemleri, TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Adayların bu sistemi kullanarak, gerekli tüm bilgilerini eksiksiz bir şekilde göndermeleri gerekiyor.

Başvuru süreci 10 Mart'a kadar devam edeceği için, adayların bu tarihe kadar başvurularını tamamlaması önem taşıyor. Detaylı başvuru şartları ve süreçler, TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alıyor.